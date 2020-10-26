Финны не смогут въехать в Карелию по электронным визам

В утвержденный правительством РФ перечень пограничных пунктов для пересечения границы по электронной визе, не включен ни один, расположенный на территории республики.

В конце октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень пограничных пунктов для пересечения в 2021 году российской границы по единой электронной визе. Согласно распоряжению федерального правительства, в этот перечень вошли 29 погранпунктов, однако среди них не оказалось ни одного, расположенного на карельском участке российско-финляндской границы. Нет в списке и аэропорта "Петрозаводск ", на который рассчитывали республиканские власти.

Интересно, что в перечень не включен ни один пункт автомобильного и железнодорожного пропуска на границе с Финляндией в соседних с Карелией Ленинградской и Мурманской областях. В федеральном правительстве пообещали дополнять список, но, когда в нем появятся пограничные пункты на российско-финляндской границе, неизвестно.