Финны незаконно заехали в акваторию России на гидроцикле

Пограничники Финляндии уведомили российскую сторону о нарушении границы в Карелии.

Два жителя соседней Финляндии незаконно заехали в акваторию России на гидроцикле. Как сообщили финские пограничники, инцидент произошел в минувшую субботу, 11 июля, на озере Пюхяярви. Водитель гидроцикла и его пассажир пересекли линию границы и находились на российской территории, в Сортавальском районе Карелии около десяти минут, после чего вернулись в Финляндию.

Финские пограничники уведомили о произошедшем российскую сторону. По факту незаконного пересечения границы начато расследование.