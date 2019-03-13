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Новости. Происшествия
12:46, 13 Марта 2019
фото: © Юрий Белинский/ТАСС, архив

Финны обеспокоены нетрезвыми водителями, которые пересекают границу через Карелию

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В числе нарушителей – как граждане Финляндии, так и россияне.

Финские пограничники обеспокоены большим количеством нетрезвых водителей, которые пересекают российско-финляндскую границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Вяртсиля-Ниирала" в Карелии. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, с начала марта на этом участке границы было выявлено уже несколько подобных случаев – нарушителями оказались как финские граждане, так и один россиянин.

Кроме того, в начале года финские пограничники заподозрили двоих водителей в употреблении наркотических средств. По всем случаям были проведены расследования, а при подтверждении подозрений эти материалы направлены в суд. По финскому законодательству допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя не должен превышать 0,5 промилле.

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Комментарии

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Американец
2019-03-13 13:53:31
обеспокоен тем, что пьяные финны, а также обнаглевшие тамошние ездят как животные по России, не соблюдая ПДД. Типа там такие примерные, а тут беспределят. Надо их лишить права въезда в страну. А еще они дешевым бензином нашим заправляются, посещают наши больницы по полису ОМС, а имеют два гражданства, плюют в Россию, но паспорт российский не сдают
кир
2019-03-13 13:23:43
Мы тоже обеспокоены как пьяный финн, не говорящий на русском, в поезде неадекватно шлялся. Сам видел.
Гость
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