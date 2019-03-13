Финны обеспокоены нетрезвыми водителями, которые пересекают границу через Карелию

В числе нарушителей – как граждане Финляндии, так и россияне.

Финские пограничники обеспокоены большим количеством нетрезвых водителей, которые пересекают российско-финляндскую границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Вяртсиля-Ниирала" в Карелии. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, с начала марта на этом участке границы было выявлено уже несколько подобных случаев – нарушителями оказались как финские граждане, так и один россиянин.

Кроме того, в начале года финские пограничники заподозрили двоих водителей в употреблении наркотических средств. По всем случаям были проведены расследования, а при подтверждении подозрений эти материалы направлены в суд. По финскому законодательству допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя не должен превышать 0,5 промилле.