Финны ожидают, что урожай черники в этом году будет хуже, чем в предыдущем

Центр природных ресурсов Финляндии считает, что урожай черники этим летом ожидается хуже, чем в прошлом.

В 80% лесов, в которых следят за созреванием черники, количество цветов в этом году оказалось значительно ниже среднего уровня. Это значит, что урожай будет ниже хуже прошлогоднего, даже если опыление пройдет удачно.

В то же время урожай брусники обещает быть хорошим, если погода будет благоприятствовать опылению. Цветение брусники уже закончилось на юге, но на севере оно еще продолжается, пишет Yle.