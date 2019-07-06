Финны ожидают, что урожай черники в этом году будет хуже, чем в предыдущем

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Центр природных ресурсов Финляндии считает, что урожай черники этим летом ожидается хуже, чем в прошлом.
В 80% лесов, в которых следят за созреванием черники, количество цветов в этом году оказалось значительно ниже среднего уровня. Это значит, что урожай будет ниже хуже прошлогоднего, даже если опыление пройдет удачно.
В то же время урожай брусники обещает быть хорошим, если погода будет благоприятствовать опылению. Цветение брусники уже закончилось на юге, но на севере оно еще продолжается, пишет Yle.
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