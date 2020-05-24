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24.05.2020 19:00

Финны предпочитают оживить экономику, а не покупать истребители

Новости. Экономика
10:16, 25 Мая 2020
фото: Petteri Bülow / Yle
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Большинство участников опроса в соседней Финляндии высказалось за экономию бюджетных средств на приобретении военной техники.

Финская телекомпания Yle опубликовала результаты опроса жителей страны, который показал, что население Финляндии выступает за скорейшее оживление экономики, пострадавшей от эпидемии коронавирусной инфекции. Большинство опрошенных поддержало стимулирование национальной экономики, даже если это приведет к росту государственного долга.

Весьма интересно распределились мнения финнов относительно того, на чем в нынешней ситуации можно было бы сэкономить. Так, 57% участников опроса считает, что бюджетные средства можно сэкономить за счет отсрочки приобретения новых истребителей для военно-воздушных сил. 51% респондентов высказались за отсрочку реформы системы образования, а 49% - за сокращение средств на помощь развивающимся странам.

Как отмечает Yle, приобретение новых истребителей обойдется Финляндии в 10 миллиардов евро.

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Комментарии

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Клим
2020-05-25 10:21:09
У нас уже нечего оживлять , поэтому будем строить истребители .
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