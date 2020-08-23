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Финны приехали в Карелию для съемок видеоспектакля (ФОТО)

Новости. Культура
09:23, 24 Августа 2020
фото: © Минкультуры Карелии
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Российско-финляндский спектакль по пьесе Генрика Ибсена "Пер Гюнт. Три Новеллы" снимали в горном парке "Рускеала", сообщили в Минкультуры Карелии.

С 16 по 18 августа в горном парке "Рускеала" проходила видеосъемка спектакля "Пер Гюнт. Три новеллы".

Изначально российско-финляндский спектакль планировался к показу на приграничных территориях России и Финляндии. В новых условиях это стало невозможным, и команда проекта совместно с режиссером Кириллом Сбитневым разработала новую концепцию реализации проекта: создание видеоверсии спектакля. В процесс включилась съемочная группа под руководством председателя Союза кинематографистов Карелии Алексея Бабенко.

Участники из Финляндии вместе с ассистентом режиссера Тииа-Мари Мякинен работали над линией главной героини – Сольвейг. Отснятые в Финляндии в начале августа эпизоды были включены в общий контекст постановки.

 

Итоговый видеофильм будет представлен зрителям в соцсетях и на Youtube-канале проекта "Театральный перекресток" и Национального театра Карелии в сентябре.

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