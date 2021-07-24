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Финны собрались скупить российские автомобили из-за европейских запретов

Новости. Общество
19:40, 25 Июля 2021
фото: © Раиса Ибрагимова/ТАСС

В Финляндии восхитились рекордным ростом продаж автомобилей Lada за последние 10 лет.

Финская газета Ilta Sanomat опубликовала материал о самых продаваемых автомобилях в России, чем вызвала ажиотаж среди читателей, пишет РИА Новости.

В статье сообщается, что четыре из десяти самых популярных моделей новых автомобилей в России — «Лады», а общие продажи марки в стране превышают 200 тысяч штук в год.

Читатели вспомнили, что раньше российские автомобили были популярны в Финляндии, а их характеристики позволяли использовать машину в условиях морозов.

«В 1970-е годы „Лада“ была единственной маркой, которая заводилась зимой и оставалась теплой», — написал make.

«Я тоже что-то такое слышал. Сам подтвердить не могу, был тогда еще совсем маленьким. Но мама рассказывала, что нет таких морозов, в которые „Лада“ не завелась бы», — ответил пользователь WB.

Другие комментаторы обратили внимание, что «АвтоВАЗ» продолжает выпускать машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), в то время как в Европе стремятся от них отказаться.

«Покупка „Лады“ — отличный вариант для тех, кто не хочет терять много денег, когда ДВС запретят», — написал Ykä.

«Когда в Европе прекратят выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, мы поедем в Россию за новой „Ладой“», — добавил glx.

Он выразил уверенность в том, что российские производители не откажутся от таких двигателей.

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