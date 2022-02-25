Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России

Финская компания Stora Enso, которому принадлежит лесопильный завод ООО «Сетлес» в Карелии, остановит все производство и продажи в РФ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Stora Enso.

ООО «Сетлес» — один из лесопильных заводов компании Stora Enso в России — был построен в поселке Импилахти в 2003 году. На предприятии работает 142 человека.

В 2019–2020 годах там провели модернизацию, что позволило увеличить производственные мощности. Власти Карелии ожидали, что ООО «Сетлес» в 2022 году завершит реализацию проекта по организации лесозаготовок и переработке леса. Под реализацию проекта выделены в долго­срочную аренду лесные участки в Питкярантском районе.

На продажи в РФ приходится примерно 3% всех доходов компании.