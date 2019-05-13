Финская полиция задержала очередного перебежчика в Южной Карелии

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Выходец с Ближнего Востока попросил в Финляндии убежища.
Финские полицейские задержали подозрительного иностранца на автомобильной дороге между городом Лаппеенранта в провинции Южная Карелия и многосторонним пунктом автомобильного пропуска "Ваалимаа" на российско-финляндской границе. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел еще утром 7 мая. Тридцатилетний выходец с Ближнего Востока попал на территорию Финляндии из России в районе озера Пулакусъярви.
Мужчина попросил у финских властей убежища. Как выяснилось, вместе с ним в Финляндию пытались уйти еще трое человек, но им повезло меньше – они были задержаны вечером 6 мая российскими пограничниками.
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