Финская полиция задержала россиянина за езду со скоростью 202 км/ч

Россиянин, которому сейчас грозит депортация, ехал по участку дороги с ограничением в сто километров в час.

Как пишет Yle, 13 мая полиция Юго-Восточной Финляндии остановила на ведущей в Иматра автомагистрали легковой автомобиль, который двигался со скоростью 202 километра в час. Скоростное ограничение на этом участке трассы составляет 100 км/ч.

За рулем машины находился россиянин, в салон был также один пассажир. Сейчас водитель задержан, и его допрашивают в отделении полиции.

"Он, скорее всего, будет оформлен по быстрой процедуре, и его депортируют из страны", -сообщил комиссар полиции Петри Корписаммал.

По словам полиции, превышение скорости представляло угрозу другим участникам дорожного движения. При этом оно не было уникальным: на магистрали в Иматра водители попадаются с подобными скоростями несколько раз в год.

Корписаммал говорит, что сейчас среди автолюбителей распространено заблуждение, что полиция не следит за соблюдением скоростного режима, особенно после ликвидации отдельной дорожной службы. По его словам, полиция не только следит, но ей постоянно приходят пожелания от граждан усилить контроль за дорожным движением.