Финские паломники прошли крестным ходом через границу с Карелией

Карельские пограничники обеспечили пропуск финских паломников к местам захоронения своих предков, сообщает пограничная служба ФСБ.

"Более 80 граждан Финляндии прошли Крестным ходом от российско-финляндской границы до местечка Корписелькя в Суоярвском районе. Представители Финской православной церкви, прихожане, члены регионального общества Карельского союза Финляндии "Корписелькя-сеура" посетили места захоронения своих предков", - говорится в сообщении.

Это мероприятие проводится ежегодно с 2000 года. Процессия движется от границы к месту расположения православной церкви XVII века. Верующие проводят церковную службу, возлагают венки к могилам родственников, наводят порядок на кладбище. После поминального обеда паломники возвращаются на территорию Финляндии. Участники проходят пешком около 10 километров. Во время всей церемонии паломников сопровождают российские и финские пограничники.

Местечко Корписелькя расположено в пограничной зоне на территории Суоярвского района. Поэтому мероприятие организуется по согласованию пограничных комиссаров Российской Федерации и Финляндской Республики. Перед началом церемонии обязательно проводится встреча пограничных комиссаров России и Финляндии (либо их помощников) с целью обсуждения порядка пропуска паломников через границу.