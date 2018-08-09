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Новости. Общество
17:40, 09 Августа 2018

Финские паломники прошли крестным ходом через границу с Карелией

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Карельские пограничники обеспечили пропуск финских паломников к местам захоронения своих предков, сообщает пограничная служба ФСБ.

"Более 80 граждан Финляндии прошли Крестным ходом от российско-финляндской границы до местечка Корписелькя в Суоярвском районе. Представители Финской православной церкви, прихожане, члены регионального общества Карельского союза Финляндии "Корписелькя-сеура" посетили места захоронения своих предков", - говорится в сообщении.

Это мероприятие проводится ежегодно с 2000 года. Процессия движется от границы к месту расположения православной церкви XVII века. Верующие проводят церковную службу, возлагают венки к могилам родственников, наводят порядок на кладбище. После поминального обеда паломники возвращаются на территорию Финляндии. Участники проходят пешком около 10 километров. Во время всей церемонии паломников сопровождают российские и финские пограничники.

Местечко Корписелькя расположено в пограничной зоне на территории Суоярвского района. Поэтому мероприятие организуется по согласованию пограничных комиссаров Российской Федерации и Финляндской Республики. Перед началом церемонии обязательно проводится встреча пограничных комиссаров России и Финляндии (либо их помощников) с целью обсуждения порядка пропуска паломников через границу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2018-08-09 19:41:32
Пусть идут.Лесом. Главное,чтоб не копали нигде.А то опять часовни ставить придется.
Observer
2018-08-09 19:37:45
Православные верующие - НЕ религиозные фанатики.
Это аксиома.
однозначно
2018-08-09 17:59:55
Религинозные фанатики непредсказуемы. Много лет назад /будучи пионером/ я точно так же носил на таких же длинных палках портреты членов политбюро по площади Кирова.
Гость
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