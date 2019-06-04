Опасная находка конфискована и уничтожена.

Финские пограничники изъяли у россиянина автоматический нож. Инцидент произошел накануне вечером на многостороннем пункте перехода "Вартиус" на карельском участке российско-финляндской границы.

Как сообщила Пограничная служба Финляндии, холодное оружие было обнаружено при досмотре автомобиля в его центральной консоли. Финское законодательство запрещает провоз автоматических ножей, поэтому опасная находка была изъята и уничтожена. Наказание россиянину определит окружной суд приграничного региона Кайнуу.