Машина оказалась украденной в Испании, но ее зарегистрировали в России на нового владельца.

Финские пограничники задержали россиянина с похищенным автомобилем. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска в местечке Ваалимаа.

Во время осмотра автомобиля, на котором гражданин России въехал на финскую территорию, пограничники обнаружили, что в идентификационные данные машины были внесены изменения. Как выяснилась, транспортное средство числится в похищенных – автомобиль был украден в Испании.