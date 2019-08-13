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Машина оказалась украденной в Испании, но ее зарегистрировали в России на нового владельца.
Финские пограничники задержали россиянина с похищенным автомобилем. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска в местечке Ваалимаа.
Во время осмотра автомобиля, на котором гражданин России въехал на финскую территорию, пограничники обнаружили, что в идентификационные данные машины были внесены изменения. Как выяснилась, транспортное средство числится в похищенных – автомобиль был украден в Испании.
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