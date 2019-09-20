Финские пограничники заподозрили российского водителя в употреблении наркотиков

На "травку" среагировала пограничная собака.

Финские пограничники задержали гражданина России, которого подозревают в управлении автомобилем под воздействием наркотиков. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел 18 сентября на пункте пропуска в местечке Ваалимаа.

На мужчину среагировала служебная собака. Проведенный тест показал наличие в слюне подозреваемого каннабиоидов. После этого россиянин был доставлен в медицинский центр для более тщательного анализа. Расследование инцидента продолжается.