15:04, 20 Сентября 2019
Финские пограничники заподозрили российского водителя в употреблении наркотиков
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На "травку" среагировала пограничная собака.
Финские пограничники задержали гражданина России, которого подозревают в управлении автомобилем под воздействием наркотиков. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел 18 сентября на пункте пропуска в местечке Ваалимаа.
На мужчину среагировала служебная собака. Проведенный тест показал наличие в слюне подозреваемого каннабиоидов. После этого россиянин был доставлен в медицинский центр для более тщательного анализа. Расследование инцидента продолжается.
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