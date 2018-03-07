Финские поросята не доехали до нового дома

На западе страны перевернулся грузовик с 500 поросятами.

Автопоезд, в котором поросят перевозили в новый свинарник, 6 февраля угодил в кювет в общине Илмайоки на западе Финляндии, сообщает "Фонтанка". Край дороги просел под грузовиком всего в 200-300 метрах от места назначения.

Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, в кювете оказались 529 поросят весом примерно по 30 кг. Спасателям пришлось постараться, чтобы собрать всех животных. К сожалению, выжили не все - в результате ДТП погибли более сотни поросят. Они задохнулись под весом своих товарищей по несчастью. Человеческих жертв нет.