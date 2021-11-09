Финский экспорт в Россию вырос на 40,5%, а российский импорт в Финляндию – на 35,4%

Россия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Финляндии.

Сохраняющиеся коронавирусные ограничения не смогли сдержать роста внешнеторгового оборота между Россией и Финляндией. По данным финской таможни, в сентябре нынешнего года стоимость экспортных поставок в Россию составил 334,4 миллиона евро и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 40,5%. При этом финский импорт из России вырос на 35,4% и достиг 751,4 миллиона евро.

Россия по-прежнему входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Финляндии. Однако лидером в этой тройке является Германия, а второе место занимает Швеция.