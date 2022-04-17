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Финский производитель шин Nokian уходит с российского рынка

Новости. Общество
20:30, 29 Июня 2022
фото: AOP

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Финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres решил контролируемо уйти с российского рынка.

Финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres с крупнейшим производственным активом в российском Всеволожске Ленинградской области принял решение покинуть российский рынок, следует из сообщения компании.

"Совет директоров Nokian Tyres сегодня принял решение о контролируемом уходе с российского рынка", - говорится в сообщении. В связи с конфликтом на Украине и последующим ужесточением санкций против РФ продолжение деятельности Nokian Tyres plc в России нецелесообразно, уточняется в сообщении.

"Подготовка к выходу начнется немедленно, и компания оценит различные варианты. Процесс будет осуществляться с учетом интересов местных сотрудников и законодательства", - пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин для легковых автомобилей компании производилось в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" составляло около 20% от чистых продаж Nokian Tyres.

"С сегодняшнего дня Андрей Пантюхов, возглавлявший бизнес-направление Nokian Tyres в России и Азии, больше не является членом команды менеджеров Nokian Tyres", - указывается в сообщении.

Nokian Tyres - крупный производитель шин для сложных климатических условий. Компания занимается разработкой и производством легковых шин, шин для коммерческого и грузового транспорта, а также индустриальных шин для тяжелой техники. Выпуск шин на собственных заводах ведётся в городах Нокиа в Финляндии (6 миллионов шин в год), российском Всеволожске Ленинградской области (14 миллионов шин в год) и запущенном в октябре 2019 года заводе в американском Дейтоне. Также компания размещает заказы на производство шин под своим брендом на сторонних предприятиях.

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