890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Первую группу школьников уже завезли в бутафорский концлагерь в Карелии 28
Сегодня 10:54
Скоропостижно скончался экс-музыкант группы "Воскресение" Андрей Сапунов 3
13.12.2020 15:27
Мужчина купил 160 лотерейных билетов и выиграл 58 миллионов рублей
13.12.2020 21:40
Суд освободил от наказания мужчину, перебежавшего без документов из Финляндии в Карелию 6
Сегодня 07:25
Бизнесмен поддержал инициативу главы Карелии и поставил теплые окна в квартире семьи с 8 детьми 4
13.12.2020 15:19
Мужчина в Петрозаводске бегал по дороге и кидался под колеса машин (ШОК-ВИДЕО) 2
Сегодня 07:00

Финское консульство в Петрозаводске проводит конкурс на лучшее рождественское фото

Новости. Общество
11:47, 14 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Участникам конкурса предлагается сделать лучшую фотографию на тему "Рождественские традиции моей семьи", сообщается в паблике "Консульство Финляндии в Петрозаводске.

Рождество – особое время года, наполненное теплом и радостью, ожиданием чуда, традициями и приятными воспоминаниями, связанными с ними.

"Предлагаем вам принять участие в конкурсе на лучшую фотографию на тему Рождественские традиции моей семьи. Фотографии можно присылать как новые, так и из семейного архива", - сообщается в паблике консульства.

Снимки рождественского праздника будут опубликованы в альбоме на странице консульства. Победителей ожидают приятные рождественские призы.

Свои фотографии и комментарии отправляйте на эл. почту консульства visa.pet@formin.fi до 4.1.2021 года. При отправке сообщения, пожалуйста, не забывайте указывать имя и фамилию.

Итоги конкурса будут подведены 5 января 2021 года, также в этот день организаторы объявят имена 3 победителей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-14 11:54:45
Не просто так. Насаждают свои эуропейские ценности.
Off
2020-12-14 14:25:54
театральный критик, Социопат . Едроссы проводят ,конкурс на лучший ,шершавый язык . У тебя бонус . )))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)

Аналитика

10.12.2020 09:55
Политкухня
Детям войны хотят присвоить особый статус
Парламентская фракция "Единая Россия" обратилась к главе Карелии с просьбой поддержать предложение о присвоении статуса дети войны.
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
10.12.2020 09:54
Патриотизм и бутафория 24
07.12.2020 16:35
Роман Голубев: "Дистанционное обучение – это временная мера"
07.12.2020 15:20
Безбедная старость – не мечта, а реальный результат ваших личных усилий
07.12.2020 10:14
Вся аналитика

Чтиво

10.12.2020 16:03
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Включите "режим сбережения энергии" 2
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»