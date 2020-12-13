Финское консульство в Петрозаводске проводит конкурс на лучшее рождественское фото

Участникам конкурса предлагается сделать лучшую фотографию на тему "Рождественские традиции моей семьи", сообщается в паблике "Консульство Финляндии в Петрозаводске.

Рождество – особое время года, наполненное теплом и радостью, ожиданием чуда, традициями и приятными воспоминаниями, связанными с ними.

"Предлагаем вам принять участие в конкурсе на лучшую фотографию на тему Рождественские традиции моей семьи. Фотографии можно присылать как новые, так и из семейного архива", - сообщается в паблике консульства.

Снимки рождественского праздника будут опубликованы в альбоме на странице консульства. Победителей ожидают приятные рождественские призы.

Свои фотографии и комментарии отправляйте на эл. почту консульства visa.pet@formin.fi до 4.1.2021 года. При отправке сообщения, пожалуйста, не забывайте указывать имя и фамилию.

Итоги конкурса будут подведены 5 января 2021 года, также в этот день организаторы объявят имена 3 победителей.