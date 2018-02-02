Фирма из Сочи оспорила аукцион на ремонт моста в Карелии

Несостоявшийся аукцион на ремонт моста на трассе "Сортавала" оспорен в УФАС компанией из Сочи.

Об этом сообщает агентство строительных новостей "АСНинфо".

Заявитель, ООО "Изидолг" из города Сочи, считает, что "документация заказчика выполнена с намеренными нарушениями ФЗ-44, что привело к ограничению конкуренции". Речь, в частности – о требованиях к компонентам асфальтобетона, свойства которых становятся известными только после испытаний, и, соответственно, приобретения партии материала.

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