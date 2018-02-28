11:27, 28 Февраля 2018
Фирма карельского парламентария строит в Пудожском районе цех по переработке молока
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ООО "ЛХМ", гендиректором которой является депутат парламента Карелии Алексей Рахманов, строит цех по переработке молока в Пудожском районе.
Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Карелии по итогам визита в район главы ведомства Владимира Лабинова.
Рахманов показал министру цех, где завершаются отделочные работы.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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