Фирма подготовит проект планировки участка в центре Петрозаводска

ООО "Зодчий" до 1 декабря 2019 года представит проект планировки земли в центре столицы Карелии.

Как следует из постановления, мэрией принято решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания квартала, ограниченного улицами Антикайнена, Гоголя, Герцена и Стародревлянским проездом.

"ООО "Зодчий" (И.В. Макаров) (по согласованию) в срок до 01.12.2019 обеспечить подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории и представить его в комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа", - отмечается в документе.

Фирма "Зодчий", по данным из открытых источников, зарегистрирована в Петрозаводске. Ее директором является Макаров Илья Владимирович, а основным видом деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.