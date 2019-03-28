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Новости. Экономика
16:07, 28 Марта 2019
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС

Фирма, принадлежащая шведам, лидирует по долгам за пользование лесами Карелии

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Компания "Юбор", зарегистрированная в Костомукше, возглавила список крупнейших должников по оплате пользования карельским лесом.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем фирмы является шведская компания "Карелия тимбер интрессентер". ООО "Юбор" арендует леса на севере Карелии.

Как сообщило республиканское министерство по природопользованию и экологии, к началу марта общая сумма долга ООО "Юбор" по лесным платежам составила 11,9 миллиона рублей.

Около 9,6 миллиона из этой суммы составляет задолженность перед федеральным бюджетом, пишут "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-03-28 17:14:26
Ну и чего ждём, нужно банкротом объявлять шведскую фирму!
Изя
2019-03-28 16:14:05
В этой фирме и шведов то нет , одно название и есть. Смотреть надо её правоохранителям внимательнее :)
Мизантроп
2019-03-28 16:12:22
Работяг не обижают? Долгов по зарплате нет? Все остальное херня. Все остальное к Недимону - не надо кошмарить бизнес. Хе-хе-хе...
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