Фирма, принадлежащая шведам, лидирует по долгам за пользование лесами Карелии

Компания "Юбор", зарегистрированная в Костомукше, возглавила список крупнейших должников по оплате пользования карельским лесом.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем фирмы является шведская компания "Карелия тимбер интрессентер". ООО "Юбор" арендует леса на севере Карелии.

Как сообщило республиканское министерство по природопользованию и экологии, к началу марта общая сумма долга ООО "Юбор" по лесным платежам составила 11,9 миллиона рублей.

Около 9,6 миллиона из этой суммы составляет задолженность перед федеральным бюджетом, пишут "Вести Карелии".