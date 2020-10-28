Фирма в Карелии погасила 3-миллионный долг, чтобы приставы не продали арестованное имущество по дешевке

Приставы арестовали счета и имущество у организации, которая задолжала в бюджет 3 млн рублей, сообщили в УФССП Карелии.

На принудительном исполнении в отделении судебных приставов Петрозаводска и Прионежского района находилось сводное исполнительное производство о взыскании задолженности с организации "П." в пользу бюджета и юридических лиц на общую сумму чуть более 3 млн рублей.

Судебный пристав-исполнитель списал деньги со счета организации, но их не хватило для полного погашения долга.

Тогда решено было на имущество должника наложить арест. Арестованное имущество было оценено в 2,4 млн рублей.

Не согласившись с результатами оценки, представитель должника-организации обратился в Арбитражный суд Карелии.

Не добившись удовлетворения своих требований в судебном порядке, а также получив предупреждение об уголовной ответственности и требование о предоставлении документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности организации, руководителю ООО "П." ничего не оставалось делать, как оплатить задолженность в полном объеме во избежание реализации арестованного имущества и применения к нему мер ответственности.

В службе судебных приставов отметили, что за несвоевременное исполнение требований, содержащихся в исполнительных документах, в отношении должника-организации был вынесен исполнительский сбор на сумму более 40 тыс. рублей.