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Новости. Криминал
08:20, 24 Января 2019
фото: pixabay.com

Фирма в Карелии задолжала работникам 2,4 млн рублей и вызвала интерес следователей

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В Карелии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

Следственный комитет РФ по Карелии возбудил и расследует уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам одной из республиканских фирм.

По версии следствия, в период с 2017 по 2018 год руководство общества с ограниченной ответственностью  при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивало заработную плату 24 сотрудникам данной организации.

При этом, как считают в СУСК, руководство компании имело возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты.

Заявлено, что таким образом представители фирмы нарушили конституционные права и законные интересы работников. Сумма невыплаченной заработной платы составила не менее 2,4 млн рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщает сайт Следственного комитета РФ по РК.

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