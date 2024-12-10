Семейная пара из Петрозаводска, чтобы закрыть кредиты, занялась продажей наркотиков

фото: © Кадр из фильма «Весна на Заречной улице»

В МВД Карелии рассказали об операции «Чистое поколение».

Об оперативно-профилактической операции «Чистое поколение», проходившей в Карелии, рассказали в МВД региона.

Так, петрозаводские наркополицейские установили двоих подозреваемых, причастных к незаконной торговлей наркотиками

Петрозаводчанин оказались семейной парой. У 28-летнего мужчины изъяли свыше 15,6 граммов синтетики. Подготавливал запрещённое вещество к продаже он со своей 25-летней супругой.

Фигурантам инкриминируется 6 эпизодов преступной деятельности, также они проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Сами супруги объяснили, что с помощью торговли наркотиками надеялись закрыть свои долги и погасить кредиты.