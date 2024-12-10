Семейная пара из Петрозаводска, чтобы закрыть кредиты, занялась продажей наркотиков

В МВД Карелии рассказали об операции «Чистое поколение».
Об оперативно-профилактической операции «Чистое поколение», проходившей в Карелии, рассказали в МВД региона.
Так, петрозаводские наркополицейские установили двоих подозреваемых, причастных к незаконной торговлей наркотиками
Петрозаводчанин оказались семейной парой. У 28-летнего мужчины изъяли свыше 15,6 граммов синтетики. Подготавливал запрещённое вещество к продаже он со своей 25-летней супругой.
Фигурантам инкриминируется 6 эпизодов преступной деятельности, также они проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
Сами супруги объяснили, что с помощью торговли наркотиками надеялись закрыть свои долги и погасить кредиты.
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