Фирменный рецепт из Карелии вошел в книгу "Готовь как спецназ"

Фирменный рецепт супа "Лохикейтто" от бойцов спецназа "Гранит" УФСИН России по Карелии опубликован в книге с лучшими кулинарными рецептами от сотрудников отделов специального назначения со всей страны, сообщили в управлении.

Пресс-бюро ФСИН России опубликовало книгу "Готовь как спецназ". В сборник вошел фирменный рецепт супа "Лохикейтто" от сотрудников УФСИН Карелии.

Издание книги приурочено к 30 лет со дня образования отделов специального назначения (ОСН) территориальных органов службы.

"Много времени бойцы специальных подразделений проводят в полевых условиях вдалеке от цивилизации и привычного для всех комфорта, - говорится в предисловии книги. - Однако даже в таких спартанских условиях они научились обустраивать свой быт и вкусно готовить. Блюда, представленные в книге, можно приготовить самостоятельно дома, на даче или на пикнике с друзьями. Походные рецепты спецназа вкусные и быстрые в приготовлении. Здесь найдутся как простые и незамысловатые руководства для готовки, так и посложнее, для тех, кто любит совершать настоящие кулинарные подвиги".

Напомним, пошаговый процесс приготовления национального блюда сотрудники УФСИН Карелии сняли на видео.