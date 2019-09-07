Фирму в Карелии оштрафовали за разгрузку материала во дворе

ООО ПКФ "Топаз Плюс" обвинили в совершении административного правонарушения, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Фирма допустила загрузку продукции в кулинарный цех со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры в Сегеже на ул. Спиридонова.

Суд пришел к выводу о доказанности вины ООО ПКФ "Топаз Плюс" в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.