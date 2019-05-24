Автошкола "Престиж" вместе с "Фитнес Империей" провели акцию

Клуб "Фитнес Империя" и автошкола "Престиж" провели совместную акцию по безопасности дорожного движения 22 мая.

Как и "Престиж", клуб "Фитнес Империя" любит проводить со своими клиентами игры и конкурсы. Вот и сейчас группа петрозаводчанок борется за титул Королевы "Фитнес Империи".

Один из этапов конкурса был посвящен безопасности дорожного движения. Преподаватель автошколы "Престиж" рассказал участницам о "новинках" ПДД, а потом девушки решали экзаменационные билеты.

Автошкола "Престиж" уже давно предоставляет свои классы, автомобили, сотрудников и площадку для различных конкурсов. Кто только ни соревновался в автошколе: и таможня, и почта, и ФСИН, и энергетик. Теперь состоялся праздник красоты и спорта.

Конкурсантки оказались не только красивы, но и умны. Они очень хорошо порешали экзаменационные билеты.

Соревнования в "Престиже" – часть большого конкурса, победительница которого станет Королевой. Финал пройдет 2 июня в Петрозаводске.

Так держать Ф. И.! Остальные – присоединяйтесь к хорошему!

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