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Физически развитых жителей Карелии приглашают на службу в Чечню

Новости. Общество
11:31, 09 Июня 2023
фото: © oficery.ru

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Жителям республики предлагают службу по контракту в нацгвардии на юге России.

Региональное управление Росгвардии расместило вакансию для желающих пройти военную службу по контракту на территории Чеченской республики.

От кандидатов требуются: возраст от 19 до 35 лет, отсутствие судимости и привлечения к уголовной ответственности, образование основное общее (9 классов). Кроме того, они должны быть физически развитыми.

Денежное довольствие контрактников будет зависеть от занимаемой воинской должности, звания, выслуги лет. Предпочтение отдается кандидатам, имеющим водительское удостоверение категорий С, D, E.

Призыв осуществляется в Петрозаводске. Подробнее условия можно узнать в Управлении Росгвардии по Карелии или по телефону 8(8142)35-35-77.

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