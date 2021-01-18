Физкультурно-оздоровительный комплекс "Динамо" начали строить в Петрозаводске (ФОТО)

На стройплощадке ФОКа "Динамо" в столице Карелии проводят наружные сети и начинают закладку фундаментов.

В столице Карелии началось строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса "Динамо" на месте бывшего стадиона спортивного общества, который пользовался большой популярностью у жителей города, но разрушился в 90-е годы. Возведением спортивного объекта занимается известная в Карелии строительная компания "Баренц Групп", которая также является соинвестором проекта.

Мы побывали на стройплощадке будущего ФОКа в районе объездной дороги – спортивный объект появится в районе Сулажгоры, на пересечении Суоярвского шоссе и улицы Халтурина.

В настоящее время здесь ведутся подготовительные работы – строители проводят наружные сети и начинают закладку фундаментов.

Напомним, в октябре 2020 года состоялся визит в Петрозаводск председателя общества "Динамо" Анатолия Гулевского. В ходе визита состоялось совещание с участием исполняющего обязанности главы республики Карелия Александра Чепика, председателя Заксобрания республики Элиссана Шандаловича, руководителей органов безопасности и правопорядка, других заинтересованных структур. В ходе совещания в правительстве была проведена презентация проекта и подписан договор о намерениях. После этого состоялась торжественная закладка капсулы с посланием потомкам на месте запланированного строительства спортивного объекта. В конце декабря Президиум Центрального совета "Динамо" своим решением дал старт началу активного этапа реализации проекта строительства ФОКа в Петрозаводске.

Отметим, что в соответствии с проектом в спортивный комплекс будет входить универсальный спортивный зал размером 45 на 24 метра и площадью 1077 кв. метров. Зал будет отвечать всем требованиям для проведения официальных спортивных мероприятий различного уровня по мини-футболу, баскетболу, волейболу, единоборствам и другим видам спорта. При этом в зале предусмотрено устройство профессионального многослойного напольного покрытия стоимостью более 6 млн. рублей, строительство трибун для зрителей, а также наличие двух борцовских ковров для проведения тренировочных занятий и официальных соревнований по самбо и боевому самбо. Это даст возможность проводить всероссийские соревнования, в том числе Общества "Динамо", по этим видам спорта.

Кроме этого, в ФОКе будет оборудованный профессиональным спортивным инвентарем тренажерный зал площадью 177 кв. метров, помещения для служебных кабинетов аппарата региональной организации "Динамо", конференц-зала и музея боевой, трудовой и спортивной славы "Динамо" Карелии.

Таким образом, реализация данного проекта, кроме создания условий для общефизической и специальной подготовки сотрудников органов безопасности и правопорядка, развития служебно-прикладных видов спорта, позволит проводить тренировки и соревнования регионального и межрегионального уровня по различным видам спорта, а также предоставлять услуги жителям Петрозаводска в области физической культуры и спорта.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию спортивного объекта запланировано в 2022 году, накануне 100-летия общества "Динамо".