09:11, 25 Октября 2019
ФНС не позволит работодателям выдать за штатных сотрудников самозанятых граждан
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Федеральная налоговая служба выявляет предприятия, которые пытаются трудоустроить самозанятых граждан вместо штатных сотрудников, и начиная со следующего года будет доначислять таким предприятиям налоги.
Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе обсуждения в Госдуме законопроекта о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
В ФНС пояснили, что случаи найма самозанятых вместо штатных работников, выявляются без особых проблем.
Как им будут доначислять налоги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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