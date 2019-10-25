ФНС не позволит работодателям выдать за штатных сотрудников самозанятых граждан

Федеральная налоговая служба выявляет предприятия, которые пытаются трудоустроить самозанятых граждан вместо штатных сотрудников, и начиная со следующего года будет доначислять таким предприятиям налоги.

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе обсуждения в Госдуме законопроекта о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

В ФНС пояснили, что случаи найма самозанятых вместо штатных работников, выявляются без особых проблем. Как им будут доначислять налоги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".