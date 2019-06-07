ФНС пытается взыскать с осужденного за взятки Романова 16,5 млн рублей

Федеральная налоговая служба вступила в дело о банкротстве бывшего депутата и бизнесмена Ивана Романова, чтобы через эту процедуру взыскать с него штраф, который он должен выплатить по приговору суда за посредничество в получении взяток.

Дело о банкротстве Романова рассматривает Арбитражный суд Карелии. Согласно материалам дела, ФНС добивается взыскания с Романова 16,5 млн рублей – такой штраф ему был назначен в 2018 году дополнительно к наказанию в виде лишения свободы.

Арбитражный суд включил требование ФНС в реестр требований кредиторов Романова третьей очереди. Процедура банкротства предполагает реализацию имущества должника для выплаты его долгов. Ранее приставы уже арестовали квартиру, принадлежащую Романову.

В рамках какого дела и за что был назначен штраф Романову, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".