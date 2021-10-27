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ФОК в Медвежьегорске: ход строительства

Новости. Общество
09:00, 27 Октября 2021
фото: © КСМ

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В Медвежьегорске продолжается строительство, а точнее сказать, дострой физкультурно-оздоровительного комплекса.

С 2017 года на ФОКе с переменным успехом работали две подрядные организации, в августе текущего года на объект зашла компания «КСМ». Новому подрядчику досталась возведённая под крышу коробка здания с недоделанной кровлей, частично проведённые наружные коммуникации. За 5 месяцев (ввод объекта запланирован на конец декабря) необходимо завершить строительство здания и устройство кровли, выполнить внутренние отделочные работы, внутренние и наружные инженерные коммуникации, а также благоустройство территории.  

Что удалось сделать за два с половиной месяца работы?

Начнём с благоустройства. Территория около комплекса заасфальтирована, в настоящее время выполняются пожарные проезды, пешеходные дорожки, устанавливается ограждение, ворота, калитки. В течение пары недель посадкой кустарников завершатся работы по озеленению.

В самом здании параллельно ведутся работы по устройству каркасов перегородок на 1 и 2 этажах, усилению внутренних металлоконструкций, устройству систем вентиляции. Ведётся комплекс работ по огнезащите металлоконструкций общей площадью порядка 240 квадратных метров. Прежде чем покрыть их огнезащитным составом, конструкции зачищают пескоструйным аппаратом. Поскольку объём работ большой, а сами работы достаточно трудоёмкие, то они выполняются в круглосуточном режиме.

Полностью выполнены стяжки полов на всех 3-х этажах ФОКа, впереди отделочные работы. Большой объём специализированных работ выполняют электрики и сантехники.

Продолжаются работы и снаружи здания: устройство козырька главного входа, ограждение крылец и лестниц, отделка фасадов. Как только завершится устройство навесного вентилируемого фасада, а это произойдёт в ближайшие дни, можно будет завершить недоделки на кровле.

На объекте одновременно работают порядка 35 человек: 25 — внутри здания и 10 — на благоустройстве.

Что представляет из себя физкультурно-оздоровительный комплекс. На 1-м этаже расположатся 2 спортивных зала: универсальный спортивный зал площадью 735 кв.м. и зал для спортивной гимнастики площадью 295 кв.м., раздевалки и душевые (в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья), вестибюль, буфет и различные технические помещения. На 2-м этаже — тренажёрный зал, раздевалки и душевые, медицинский кабинет, кабинеты администрации. 3 этаж — техническое помещение.

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