Фонд капремонта Карелии задолжал 30 млн рублей

По теме
Загрузка...
Председатель попечительского совета Фонда капремонта Дмитрий Данильев решил обратиться к главе Карелии Артуру Парфенчикову с заявлением о сложной финансовой ситуации в организации.
Дмитрий Данильев предложил комитету по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Заксобрания Карелии поддержать его обращение к главе Карелии Артуру Парфенчикову.
Депутат Петросовета Данильев, выступающий также председателем попечительского совета Фонда капремонта Карелии, заявил о сложном финансовом состоянии и необходимости принятия мер для исправления ситуации, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
14.05.2018, 16:27
13.05.2018, 10:00
15.05.2018, 10:37
12.05.2018, 09:06
14.05.2018, 22:00
Аналитика
17.05.2018 13:02
Обществоведение
Трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и предпринимателями Петрозаводска не работает?
Спустя почти полгода трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений Петрозаводска подвела итоги работы за прошлый год.
16.05.2018 13:17
14.05.2018 12:01
11.05.2018 13:52
10.05.2018 15:55
Чтиво
14.05.2018 15:08
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время.
12.05.2018 09:37
10.05.2018 13:26
Медиа
17.05.2018 16:22
Опрос
Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?
Комментарии