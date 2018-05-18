Фонд капремонта Карелии задолжал 30 млн рублей

Председатель попечительского совета Фонда капремонта Дмитрий Данильев решил обратиться к главе Карелии Артуру Парфенчикову с заявлением о сложной финансовой ситуации в организации.

Дмитрий Данильев предложил комитету по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Заксобрания Карелии поддержать его обращение к главе Карелии Артуру Парфенчикову.

Депутат Петросовета Данильев, выступающий также председателем попечительского совета Фонда капремонта Карелии, заявил о сложном финансовом состоянии и необходимости принятия мер для исправления ситуации, сообщают "Вести Карелии".

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