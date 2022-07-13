Фонд капремонта Карелии заключил контракты на 1 млрд рублей

По линии Фонда капитального ремонта Карелии сейчас идет комплексный ремонт в 74 домах.

Об этом сообщил глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.

«Летний сезон — горячее время не только для стройки, но и для капитального ремонта многоквартирных домов. Карелия — один из немногих регионов, где реализуется комплексный подход к осуществлению подобного рода работ. Это означает, что одновременно производится восстановление кровли, фасада и при необходимости фундамента, а также меняются внутридомовые сети. С одной стороны, это увеличивает сроки ремонта, но, с другой — и это важно — увеличивает срок безопасной эксплуатации дома в целом, а не только отдельных его элементов», — пишет министр.

По словам Россыпнова, сегодня идет комплексный ремонт в 74 домах: в Петрозаводске — 35, в Сегежском и Кондопожском районах — по 11. Помимо этого, в трех домах заменено 18 лифтов, на очереди еще 52 лифта в 19 домах в Петрозаводске, Кондопоге и Сортавале.

Также в Петрозаводске продолжается работа по переводу домов природный газ. В этом году газ пришел в дома № 42 по ул. Луначарского и № 21 по ул. Чернышевского. Еще в 4 домах работы ведутся: пр. Первомайский д. 53, ул. Разина д. 4, пр. Октябрьский д. 14а и 14б.

«В последних двух из-за предыдущего недобросовестного подрядчика сроки затянулись, но в августе и сентябре планируем эти работы закончить», — уточнил глава Минстроя республики.

Всего Фондом капитального ремонта заключено контрактов на сумму более 1 млрд рублей.

«Улучшение жилищного фонда республики происходит на средства, собранные благодаря взносам на капитальный ремонт», — напомнил Виктор Россыпнов.

Ранее минстрой Карелии обосновал «социальной справедливостью» отказ от расширения программы капремонта жилья.