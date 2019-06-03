Фонд президентских грантов выдаст 37 млн рублей общественникам Карелии

Два десятка общественных организаций из Карелии получили финансовую поддержку от Фонда президентских грантов.

31 мая Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества подвел итоги первого конкурса 2019 года. От Карелии победителями стали 20 социально ориентированных некоммерческих организаций. Общая сумма привлеченных средств составила порядка 37 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт карельского правительства.

Среди победителей – православный приход храма великомученика Пантелеимона, Карельская региональная общественная организация содействия развитию муниципальных образований "В городе", православный приход храма Пресвятой Богородицы п.Пряжа, ассоциация "Карельский ресурсный центр общественных организаций", Фонд содействия развитию гражданских инициатив Пряжинского района "Мельница", Петрозаводская городская детская общественная организация "Юниорский союз "Дорога".