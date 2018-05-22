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Новости. Общество
09:58, 22 Мая 2018

Фонтаны Петрозаводска готовы к открытию

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Торжественное открытие фонтанов в Петрозаводске состоится 1 июня в 12.00.

Все работы, связанные с подготовкой фонтанов к летнему сезону, АО "ПКС-Водоканал" закончило уже 11 мая.

Проведена ревизия систем подачи воды, водоотведения и насосного оборудования, все трубопроводы проверены. Перед торжественным открытием сотрудники АО "ПКС-Водоканал" еще раз промоют чаши фонтанов и убедятся в их работоспособности.

1 июня, в День защиты детей, свою работу начнут фонтаны у кафе "Нойбранденбург", "Молекула фуллерена" на Студенческом бульваре, "Плачущий камень" у портретной галереи "Героям Советского Союза", фонтан на Березовой аллее и фонтан "Калевала" в сквере имени Элиаса Леннрота.

В этот день на Студенческом бульваре у фонтана "Молекула фуллерена" АО "ПКС-Водоканал" совместно с Городским домом культуры подарит вам праздник! Для жителей и гостей Петрозаводска выступят участники вокальной студии "Соло" и ансамбля современного танца "Феерия", а студенты Карельского колледжа культуры и искусств проведут флешмоб, к которому смогут присоединиться все желающие. Ждем вас на празднике, встретим первый день лета красочно.

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Комментарии

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zanoza
2018-05-22 10:49:14
Дожили,теперь торжественное открытие фонтанов происходит!!! Великое событие!!! Раньше фонтаны просто начинали функционировать с мая месяца.Причём все!!А сейчас работают не все фонтаны,а их открытие стало праздником. Тоже происходит и с насаждением цветов на клумбы при благоустройстве города.Всё скуднее и скуднее цветочные композиции.
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