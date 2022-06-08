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Форель и мёд из Карелии представят на гастрономическом фестивале в Москве

Новости. Экономика
11:19, 17 Июня 2022
фото: Министерство сельского и рыбного хозяйства РК / ВК

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Два карельских бренда примут участие в фестивале «Вкусы России».

С 14 по 17 июля в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького в Москве пройдет Национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России».

По информации Минсельхоза Карелии, бренды «Карельская форель» (участник ООО «Рыбоводное хозяйство «Приладожье») и «Мёд Карелии» (участник К (Ф)Х «Мёд Карелии») будут представлены на фестивале.

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