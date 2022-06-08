Форель и мёд из Карелии представят на гастрономическом фестивале в Москве

Два карельских бренда примут участие в фестивале «Вкусы России».

С 14 по 17 июля в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького в Москве пройдет Национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России».

По информации Минсельхоза Карелии, бренды «Карельская форель» (участник ООО «Рыбоводное хозяйство «Приладожье») и «Мёд Карелии» (участник К (Ф)Х «Мёд Карелии») будут представлены на фестивале.