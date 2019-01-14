Форелеводческие хозяйства продолжают заполонять садками озера Карелии

Новые форелеводческие садки появились в Кондопожской губе Онежского озера.

Об этом сообщает фотограф, охотничий инспектор Илья Тимин.

"Разглядывая фотографии Кондопожской губы Онежского озера, увидел новые форелеводческие садки. В прошлом тут было местечко с окушками, - написал Илья Тимин у себя на странице в соцсети, - для садков место хорошее - спокойное. А для рыбаков и местных рыб, скорее всего, теперь здесь все поменяется".