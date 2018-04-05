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Новости. Экономика
16:14, 05 Апреля 2018

Форелевые хозяйства в Карелии открывают собственные цеха переработки рыбы

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Предприятия по разведению форели в Карелии планируют в ближайшее время открыть несколько цехов по глубокой переработке рыбы.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, в этом году в Петрозаводске откроется второй цех форелевого хозяйства ООО "Серебро Онеги" мощностью 1200 тонн сырья в год.

"А в ближайшей перспективе в Лахденпохском районе республики на базе форелевых хозяйств АО "Кала-Ранта" и ООО "Алдога" откроются цеха по глубокой переработке рыбы. Цех по первичной переработке рыбы планируется открыть и в Медвежьегорском районе на базе форелевого хозяйства ООО "Заонежская форель", - сообщил Парфенчиков в интервью агентству "Интерфакс".

Какие форелевые хозяйства могут рассчитывать на господдержку, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неизвестно
2018-04-05 16:22:27
А обычным людям то что до этого? можно подумать рыба дешевле станет.будут толкать по тем же ценникам, но типа местный производитель...
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