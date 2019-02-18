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Новости. Политика
14:35, 18 Февраля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО:  Активисты КПРФ поддержали борьбу жителей Карелии против "оптимизации" школ в районах

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На сегодняшний день так называемая "оптимизация" образования, которую проводят власти республики, становится самой острой социальной проблемой в Карелии.

Так называемая "оптимизация" образования, которую проводят власти республики, по сути означающая закрытие малокомплектных сельских школ, становится самой острой социальной проблемой в Карелии. На карте республики каждую неделю появляются новые "горячие точки", где возмущенные жители начинают объединяться для защиты своих прав – такова их реакция на планы Минобразования  "оптимизировать"  школы в небольших поселках. Проводятся народные сходы, записываются видео-обращения, собираются подписи против планов закрытия школ. Наиболее остро проблема стоит в Беломорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском и  Медвежьегорском районах. Жители выступают категорически против перевода детей на "интернатное образование" и опасаются, что подвоз учащихся в оставшиеся в живых школы на старых автобусах, по разбитым дорогам, обернется тем, что дети в принципе будут лишены возможности учиться.    

На прошлой неделе жителей республики, выступающих против "оптимизации", поддержали активисты КПРФ.  В Петрозаводске они поодиночке вышли к зданию правительства на проспекте Ленина, чтобы выразить свою солидарность с теми, кто отстаивает школы на селе.

На плакатах, которые держали в руках пикетчики, было написано: "Нет оптимизации школ. Дети важнее денег!", "Себя оптимизируйте!", "Негде стало воровать, школы стали закрывать!", "Единая Россия" - партия уничтожения сельских школ", "Парфенчиков, в Москву уезжай, а школы не трогай!".

Мы подготовили фоторепортаж с этой акции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2019-02-18 15:36:07
Хе Хе , вот и пятый коммунист появился на фото ( до этого было 4 ) , похож на Шоттуева , но не он , тот в тёплом месте сидит ( в зак.соб) и на хорошей зарплате . Не видно массовости в рядах КПРФ на " баррикадах ". А вождя так и не видно . хе хе
ПлачУ и ПлАчу
2019-02-18 16:58:29
Сеня, не расстройся, эволюция свое возьмет. Медленно, но верно плесень вымрет, вырастут луга! :))
однозначно
2019-02-18 15:12:29
Мумии коммунистов приползли с мусорного полигона истории и в бессильной злобе грозятся выговором по партийной линии.
Гость
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