ФОТО:  Активисты КПРФ поддержали борьбу жителей Карелии против "оптимизации" школ в районах

На сегодняшний день так называемая "оптимизация" образования, которую проводят власти республики, становится самой острой социальной проблемой в Карелии.

Так называемая "оптимизация" образования, которую проводят власти республики, по сути означающая закрытие малокомплектных сельских школ, становится самой острой социальной проблемой в Карелии. На карте республики каждую неделю появляются новые "горячие точки", где возмущенные жители начинают объединяться для защиты своих прав – такова их реакция на планы Минобразования "оптимизировать" школы в небольших поселках. Проводятся народные сходы, записываются видео-обращения, собираются подписи против планов закрытия школ. Наиболее остро проблема стоит в Беломорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском и Медвежьегорском районах. Жители выступают категорически против перевода детей на "интернатное образование" и опасаются, что подвоз учащихся в оставшиеся в живых школы на старых автобусах, по разбитым дорогам, обернется тем, что дети в принципе будут лишены возможности учиться.

На прошлой неделе жителей республики, выступающих против "оптимизации", поддержали активисты КПРФ. В Петрозаводске они поодиночке вышли к зданию правительства на проспекте Ленина, чтобы выразить свою солидарность с теми, кто отстаивает школы на селе.

На плакатах, которые держали в руках пикетчики, было написано: "Нет оптимизации школ. Дети важнее денег!", "Себя оптимизируйте!", "Негде стало воровать, школы стали закрывать!", "Единая Россия" - партия уничтожения сельских школ", "Парфенчиков, в Москву уезжай, а школы не трогай!".

Мы подготовили фоторепортаж с этой акции.