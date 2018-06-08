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Новости. Общество
19:10, 08 Июня 2018
фото: Анна Михалкова/кадр из к/ф "Кококо" (2012 г., реж. А.Смирнова)/kinopoisk.ru

ФОТО: Анна Михалкова похудела на 15 кг

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Анна Михалкова, которой 14 мая исполнилось 44 года, произвела настоящий фурор на одной из вечеринок "Кинотавра", проходящего в эти дни в Сочи.

Недавно актриса пошутила, заявив, что, если похудеет, то "в ход пойдут каблуки и заранее припасенные короткие платья". Актрисе удалось сбросить уже около 15 килограммов, пишет портал Lady. В такую потрясающую форму Михалкова привела себя с помощью ежедневных пробежек и специально подобранной диеты. 

Самые калорийные продукты нужно употреблять в первой половине дня. На завтрак Михалкова ела овсяную кашу на воде без сахара с черносливом и курагой, 50 г куриного филе с зеленью и томатами и стаканчик натурального йогурта.


фото: instagram.com/anikiti4na

На обед разрешается суп на нежирном бульоне, запеченное мясо или рыба, отварные яйца, салаты из свежих овощей.


фото: instagram.com/anikiti4na

А вот после 15.00 пища должна быть максимально легкой. Михалкова отдавала предпочтение салату из огурцов и зелени, томатам со сладким перцем на гриле, обезжиренному кефиру. Размер порции не должен превышать 150 граммов. Кефира можно выпить чуть больше 200 миллилитров.


фото: instagram.com/anikiti4na

Актриса устраивала один раз в неделю фруктовый разгрузочный день. Ее любимые — ананасовый и грейпфрутовый. 

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