Фото Анны Седоковой с целлюлитом неприятно удивило

Певица отмахнулась от хейтеров, признав себя "толстой и некрасивой".

Анна Седокова — успешная певица и счастливая мама троих детей. Когда-то она выступала в составе "ВИА Гры", но потом ушла в сольную карьеру. В майские праздники артистка решила отдохнуть в Турции вместе со своими детьми. Она даже выложила пост в Instagram с хэштегом #мамабудетдэнсить, где демонстрирует соблазнительные формы, лежа на шезлонге. Но нашелся тот доморощенный папарацци, что отдыхал рядом с Седоковой и сделал снимки певицы, желая продемонстрировать ее неидеальную фигуру без фотошопа с целлюлитом, пишет "Узнай Все".

Пользователь социальной сети выложил фото, где артистка стоит спиной к автору. На снимке видно, что у Седоковой нет точеной талии, подтянутых ягодиц, лишь отчетливо виден целлюлит. Многие хейтеры, увидев подобное, начали писать злостные комментарии под постами певицы в духе "Мы видели вашу приплюснутую попу с целлюлитом".

Анна Седокова признается, что не претендует на пост красавицы, называя себя "толстенькой и некрасивенькой". Артистка заявляет, что любит свое тело и то, какая она есть. При этом упоминает, что у нее трое детей, которых именно это тело вынашивало, рожало и кормило.