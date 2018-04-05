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Новости. Общество
20:20, 05 Апреля 2018

ФОТО: Беременная Лобода в "голом" платье

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Благодаря наряду певицы день "запомнился всем  без исключения".

Светлана Лобода не афиширует свою жизнь в Америке, во время декретного отпуска. Но в этот раз певица отважилась показать изменившуюся фигуру в эффектном, полупрозрачном платье, которое подчеркивает изменения, произошедшие в ее фигуре, рассказывает интернет-издание bimru.ru.

Уже давно не секрет, что Светлана Лобода находится в "интересном" положении. В декретный отпуск Светлана обосновалась на роскошной вилле в Калифорнии и рожать тоже намеревается в США. Во время декретного отпуска артистка ведет весьма закрытый образ жизни. Тем не менее, недавно певица не постеснялась опубликовать довольно смелые фотографии.

На снимках Лобода запечатлена в полный рост, одетая в так называемое "голое" платье, которое подчеркивает изменения в фигуре звезды. Наряд Светланы двухслойный: нижний слой выполнен как боди телесного цвета, а верхний – полупрозрачный и украшенный сверкающей вышивкой. Округлившийся животик исполнительницы в таком наряде просматривается очень хорошо.

Певица похвасталась также музыкальными наградами, которые получила, а также поблагодарила дизайнеров эффектного платья: "Это был особенный день, а благодаря вашему платью, он запомнился всем, без исключения".

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