ФОТО: Будущий министр здравоохранения Карелии прилетел в Петрозаводск

Михаил Охлопков, которого прочат на пост министр здравоохранения республики, прилетел в Петрозаводск.

Снятую в аэропорту фотографию Михаила Охлопкова прислал в "Столицу на Онего" один из читателей.

Ранее газета "Вести Карелии" написала, что экс-глава Минздрава Якутии Михаила Охлопкова возглавит аналогичную должность в Карелии, а министр Марина Швец работает в карельском Минздраве последние дни.