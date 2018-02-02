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Новости. Общество
19:10, 02 Февраля 2018

ФОТО: Бывшая солистка "Блестящих" Ксения Новикова феноменально похудела

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37-летняя экс-солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова сильно похудела, пишет Grazia.

"Пока мы только собираемся приводить себя в форму после праздников и думаем, на какую диету сесть с понедельника, 37-летняя Ксения Новикова хвастается результатами длительной работы над собой в Instagram", - отмечает издание.


фото: https://www.instagram.com/novikovaofficial

Экс-солистка "Блестящих" улетела на отдых в Занзибар. Каждый день певица выкладывает жаркие фото, хвастаясь стройной фигурой и яркими купальниками.


фото: https://www.instagram.com/novikovaofficial

Ксения Новикова в 2015 году вышла замуж за бизнесмена Алексея Сорокина. Супруги воспитывают двоих детей Ксении от ее бывшего сожителя.


фото: https://www.instagram.com/novikovaofficial

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