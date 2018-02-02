ФОТО: Бывшая солистка "Блестящих" Ксения Новикова феноменально похудела

37-летняя экс-солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова сильно похудела, пишет Grazia.

"Пока мы только собираемся приводить себя в форму после праздников и думаем, на какую диету сесть с понедельника, 37-летняя Ксения Новикова хвастается результатами длительной работы над собой в Instagram", - отмечает издание.

Экс-солистка "Блестящих" улетела на отдых в Занзибар. Каждый день певица выкладывает жаркие фото, хвастаясь стройной фигурой и яркими купальниками.

Ксения Новикова в 2015 году вышла замуж за бизнесмена Алексея Сорокина. Супруги воспитывают двоих детей Ксении от ее бывшего сожителя.