Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 11 Мая 2018

ФОТО: Бывшая "татушка" Юля Волкова уменьшила губы

По теме

В России собираются "чиповать" все автомобили
11.05.18 22:00
ФОТО: На премьеру фильма "Лето" не все пришли одетыми
11.05.18 21:30
В России предлагают сократить расходы на пенсии
11.05.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова на протяжении многих лет экспериментировала с собственной внешностью: она часто меняла прическу, сделала татуаж бровей, нарастила ресницы, увеличила губы.

Однако на свежем снимке, который появился в Instagram, видно, что 33-летняя артистка понемногу возвращается к естественной красоте, пишет Леди.mail.ru.

Поклонники пришли в восторг от преображения певицы и отметили, что без "тюнинга" она выглядит намного лучше. "Неужели вы губы сдули?!", "Красавица", "Лучше всех", — написали пользователи Сети в комментариях.

Напомним, Юлия Волкова воспитывает 10-летнего сына Самира и 13-летнюю дочь Викторию.

Wooow 😍❤️❤️ #JuliaVolkova #ЮлияВолкова

Публикация от t.A.T.u. Argentina Oficial (@t.a.t.u_fan_argentina)

#JuliaVolkova #ЮлияВолкова ❤️❤️

Публикация от t.A.T.u. Argentina Oficial (@t.a.t.u_fan_argentina)

По теме

В России собираются "чиповать" все автомобили
11.05.18 22:00
ФОТО: На премьеру фильма "Лето" не все пришли одетыми
11.05.18 21:30
В России предлагают сократить расходы на пенсии
11.05.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2018, 10:58
ФОТО: Сестра скандальной телеведущей поделилась впечатлениями об отдыхе в Карелии
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
07.05.2018, 15:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
07.05.2018, 12:16
Победа в Европейском суде: что дальше?
06.05.2018, 13:53
ВИДЕО: Юлия Самойлова будет выступать на Евровидении в "платье-гора"
09.05.2018, 14:26
ФОТО: Несколько тысяч петрозаводчан вышли на акцию "Бессмертный полк"

Аналитика

11.05.2018 13:52
Тема недели
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 1
Председатель Петрозаводского городского совета принял участие в торжественной церемонии инаугурации президента, которая состоялась 7 мая.
"Хочу уйти от партийной зависимости" 7
10.05.2018 15:55
Что значит для Карелии новый состав правительства? 4
10.05.2018 12:06
Победа в Европейском суде: что дальше? 13
07.05.2018 12:16
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
Вся аналитика

Чтиво

10.05.2018 13:26
Частная жизнь
Один День Победы
Вдали от большого города 9 мая – это совсем другой праздник: без чиновников, пафосных речей и показного безумства.
Современное общение и смешение стилей 5
08.05.2018 12:55
Счастливый машинист из спецслужб
08.05.2018 12:32
Затопление - в подарок 3
04.05.2018 10:09
архив чтиво

Медиа

"Стоп кадр" от 10 05 2018
11.05.2018 10:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»