ФОТО: Бывшая "татушка" Юля Волкова уменьшила губы

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Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова на протяжении многих лет экспериментировала с собственной внешностью: она часто меняла прическу, сделала татуаж бровей, нарастила ресницы, увеличила губы.
Однако на свежем снимке, который появился в Instagram, видно, что 33-летняя артистка понемногу возвращается к естественной красоте, пишет Леди.mail.ru.
Поклонники пришли в восторг от преображения певицы и отметили, что без "тюнинга" она выглядит намного лучше. "Неужели вы губы сдули?!", "Красавица", "Лучше всех", — написали пользователи Сети в комментариях.
Напомним, Юлия Волкова воспитывает 10-летнего сына Самира и 13-летнюю дочь Викторию.
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