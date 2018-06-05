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Новости. Общество
19:40, 05 Июня 2018

ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников

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Виной тому – вредная привычка известной телеведущей.

После скандального расставания с гражданским мужем футболистом Андреем Аршавиным 33-летняя телеведущая Юлия Барановская не только смогла самостоятельно поднимать троих детей, но и сделала головокружительную карьеру на телевидении, рассказывает uznayvse.ru. Многие российские женщины, оставшиеся без мужей, брали с Барановской пример, но недавно из-за одной случайной фотографии поклонники разочаровались в Юлии.

На своей страничке в социальной сети Инстаграм телеведущая опубликовала фото с сестрой. Внимательные пользователи сразу же разглядел в руке Барановской сигарету. "А в руке сигареточка!?", "Юля сигарету держит? Мне казалось, что она такая вся положительная, мама троих деток, если и правда курит, я разочарована! Женщина и сигарета это плохо!", "Юля курит, а кажется такой правильной, первое впечатление оказалось обманчивым", - писали разочарованные поклонники.

3 июня Юлии Барановской исполнилось 33 года. Свой праздник она отметила сначала в родном Санкт-Петербурге с родителями и сестрой, а затем в Москве с детьми и друзьями.

Редакция uznayvse.ru напоминает, в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным телеведущая Юлия Барановская прожила 9 лет. От него у нее трое детей - 12-летний Артем, 9-летняя Яна и 6-летний Арсений.

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