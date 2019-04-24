ФОТО: Что можно купить на ярмарке в Петрозаводске?

В Петрозаводске открылась весенняя сельскохозяйственная ярмарка.

В числе ярмарочных товаров представлены садово-огородный инвентарь, саженцы и семена сельскохозяйственных и декоративных растений. Предусмотрена продажа яиц (в том числе перепелиных), кондитерских изделий, мясопродуктов, овощей, орехов, меда.

На площадке предусмотрены бесплатные места для пенсионеров, продающих садовую и декоративную рассаду.

Смотрим, что и почем можно приобрести на ярмарке.