ФОТО: Чтобы протащить танк по набережной Петрозаводска, "сварили" специальную дорожку

На набережной Петрозаводска в эти минуты идет подготовка к соревнованиям богатырей, которые собираются продемонстрировать предел человеческой силы.

Корреспондент "Столицы на Онего" в эти минуты находится на набережной Петрозаводска, где идет подготовка к соревнованиям силачей.

"К тренажерам подогнали танк Т80 для богатырских соревнований, варят дорожку-лесенку, в которую будут упираться тянущие танк спортсмены", - сообщает он с места событий.

Напомним, в Петрозаводске сегодня состоится российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира". В Петрозаводск съехались именитые атлеты и судьи со всей Европы, обладатели чемпионских титулов и новые амбициозные спортсмены из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Соединенного Королевства, России, Грузии, США и других стран - 14 сильнейших спортсменов, готовых продемонстрировать предел человеческой силы.

"Изюминкой соревнований станет тяга танка Т-80 массой 46 тонн. Впервые в истории современный танк действующей армии России становится на время соревнований спортивным снарядом, с помощью которого устанавливаются мировые рекорды", - отмечают организаторы.

Площадкой для состязаний "Богатырей мира" станет уличный тренажерный зал, расположенный на набережной Онежского озера. Тащить танк планируют по пешеходной дорожке у тренажеров на набережной.

Сегодня ночью танк пригнали на набережную. За тем, как его готовят к шоу, наблюдали десятки горожан.

Старт соревнований назначен сегодня на 12.30.